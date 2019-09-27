Eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye 12 yıl hapis !

Bir dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapan, MOBESE sistemin “B”si olarak bilinen Basri Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MiT’teki görevinden ihraç edilmişti. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe’nin bugün karar duruşması yapıldı.

Son savunmasını yapan Basri Aktepe suçlamaları reddetti. Soruşturmanın hukuka aykırı yapıldığını belirten Aktepe, kuvvetli suç şüphesi gösterilmeden tutuklandığını kaydetti. Sanıktan delile gidilmeye çalışıldığını ve suç yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Aktepe, “Adil yargılanma hakkım ihlal edildi” dedi.

33 yıllık devlet hayatı boyunca disiplin cezası dahi almadığını savunan Aktepe, “Devletime bağlılıkla hizmet ettim. Devletin verdiği görevler terör örgütü üyeliğinin delili oldu. Hukukun evrensel ilkesinin uygulandığı, mahalle baskısının olmadığı yargılama sonucunda beraatime karar verilmesi gerekir” diye konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Aktepe, son sözünün sorulması üzerine, “Bu devlete 40 senedir vergimi verdim. Devletin üç ayağı vardır; birisi adalet, ikinci asayiş üçüncüsü akçedir. 40 senem terörle mücadelede geçti. Kanunların hiçbirine karşı geliyorum demedim. Adalete de hiçbir zaman inancımı yitirmedim. 40 sene bu devlete hizmet ettim. Bana terör örgütü üyesi derseniz bu bana zul olur” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından kararını açıkladı. Basri Aktepe, FETÖ üyesi olmak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, sanığa hiçbir indirim de uygulamadı.