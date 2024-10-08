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Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Nimet Özdemir, CHP'ye katılarak rozetini CHP lideri Özgür Özel'den aldı; Özel, Özdemir’in kadın ve hayvan hakları mücadelesine vurgu yaparak, bir süredir CHP'ye dönmek istediğini belirtti.

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne (TBMM) girmişti ve daha sonra partisinden istifa etmişti.

'BABA OCAĞI' VURGUSU

Özdemir, bugün CHP'ye resmi olarak katıldı. Özdemir'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı öncesi taktı.

Özel, Özdemir ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Nimet Hanım iş dünyasında başarıları olan, İYİ Parti'de milletvekilliği yapan bir süredir bağımsız devam eden bir vekilimiz. Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu. Bugün de buradalar, örgütümüzü temsil edecekler."

Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı - Resim : 1

'ATATÜRK' VURGUSUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Özdemir, TBMM'deki 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni sırasında yeminin "Atatürk ilkeleri" bölümündeki vurgusuyla gündem olmuştu.

GerçekGündem

Etiketler iyi parti CHP özgür özel Nimet Özdemir
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