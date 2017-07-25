Eski karısı evinde ölen koca gözaltında

Samsun'da eski karısı evinde ölen koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylan Çalışkan (20) dini nikahlı evlilik yapıp ayrıldığı Uğur K.'nın (24) evine 3,5 yaşındaki çocuklarını görmek için gitti. Burada Ceylan Çalışkan hayatını kaybetti.



Olay, dün İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönem Uğur K. İle yaşayan ve bu beraberliklerinden 3.5 yaşında erkek çocukaları bunulan Ceylan Çalışkan, dün çocuğunu görmeye Uğur K.nın evine gitti. Uğur K. ve Ceylan Çalışkan birlikte bir süre içki içtikten sonra uykuya daldı. Akşam saatlerinde uyanan Uğur K., Ceylan Çalışkan'ın ağzından köpük geldiğini ve hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirleyip ölümünü şüpheli olduğunu belirledi.



Genç kadının boynunda izler tespit edilmesi üzerine ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Uğur K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Uğur K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.