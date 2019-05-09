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  3. 09 Mayıs 2019 14:12

Eski katibe FETÖ'den hapis cezası

Gaziantep'de FETÖ'den yargılanan eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza alan kişi Eski Şahinbey İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu katibiydi.

Eski katibe FETÖ'den hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan, eski Şahinbey İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sinem Sakar ile  avukatı katıldı.

Sanık Sakar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock  kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını  savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve cep telefonundan  örgüte ait internet sitelerine giriş yaptığının belirlendiğini ifade ederek,  cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sakar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay hapiscezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına  hükmetti.

 
 

AA

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