Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızına hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı F.D., 1 kişinin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz’da 9 Temmuz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı F.D., Y.S.Ö.’nün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. B.B.’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen F.D.’nin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., sanık Y.S.Ö., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Ben sonuna kadar şikayetçiyim"

B.B.'nin annesi H.D., "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Y.S., "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. F.D.'nin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir"

Mahkemede savunma yapan F.D., "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Y.S.Ö.’nün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

4 yıl 2 ay hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık F.D. hakkında, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca F.D.'nin 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Diğer sanık Y.S.Ö. hakkında ise ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamede, F.D.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İHA