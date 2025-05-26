  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızına hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızına hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızına hapis cezası
Güncelleme:

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı F.D., 1 kişinin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz’da 9 Temmuz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı F.D., Y.S.Ö.’nün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. B.B.’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen F.D.’nin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., sanık Y.S.Ö., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Ben sonuna kadar şikayetçiyim"

B.B.'nin annesi H.D., "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Y.S., "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. F.D.'nin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir"

Mahkemede savunma yapan F.D., "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Y.S.Ö.’nün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

4 yıl 2 ay hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık F.D. hakkında, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca F.D.'nin 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Diğer sanık Y.S.Ö. hakkında ise ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamede, F.D.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

 

İHA

text-ad
Etiketler Kızılay Kerem Kınık dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya sofralarının somonu denizi olmayan ilimizden! ''Norveç somonundan daha iyi'' Dünya sofralarının somonu denizi olmayan ilimizden! ''Norveç somonundan daha iyi'' Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri artacak: AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti! Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri artacak: AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti! Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı 800 yıllık tarihi camide gizemli görüntü! İkindi namazından hemen önce kapıda beliriyor 800 yıllık tarihi camide gizemli görüntü! İkindi namazından hemen önce kapıda beliriyor İştahsızlık ve mide ağrısı yaşayan küçük kızın karnından çıkanlar şoke etti İştahsızlık ve mide ağrısı yaşayan küçük kızın karnından çıkanlar şoke etti Özbek'ten Osimhen transferi için rakip taraftarları üzen, Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Özbek'ten Osimhen transferi için rakip taraftarları üzen, Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Cem Küçük bu sefer kendi mahallesini işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar!'' Cem Küçük bu sefer kendi mahallesini işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar!'' Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'ye çok ağır yanıt Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'ye çok ağır yanıt
MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'de! Fiyatı da belli oldu MG’nin merakla beklenen ''premium'' sedanı MG7 Türkiye'de! Fiyatı da belli oldu TSK'dan ihraç edilen teğmenler yeni işlerinde işbaşı yaptı TSK'dan ihraç edilen teğmenler yeni işlerinde işbaşı yaptı Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Son ankette iktidardan muhalefete kadar soğuk duş etkisi! Son ankette iktidardan muhalefete kadar soğuk duş etkisi! Türkiye'nin dev restoran zincirine FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var! Türkiye'nin dev restoran zincirine FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var! Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... İş dünyasının acı kaybı: Türkiye'nin genç iş insanı hayatını kaybetti İş dünyasının acı kaybı: Türkiye'nin genç iş insanı hayatını kaybetti Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı! Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı!