Eski mankenden Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia: İçeceğime ilaç atıp...

Eskiden mankenlik yapan Ebru Şimşek, suç örgütü lideri olarak 1075 yıllık hapis cezası alan ve 30 yıl cezaevinde yatacak olan Adnan Oktar'ın Şimşek'e takıntılı olduğu gerçeğini katıldığı televizyon programında anlattı.

Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Şimşek yaşadıkları hakkında tüm detayları paylaştı.



Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu belirten Ebru Şimşek, “Müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” dedi.

Şimşek, müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar’ın kendisine “Pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini ifade eden Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.



Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını aktaran Şimşek, “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” şeklinde konuştu.

Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Şimşek, “Mahkememe bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.