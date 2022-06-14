Eski Merkez Bankası başkanı: ''Hükümet değişince inceleme başlayacak!''

Millet İttifakı adına bir açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, 2023 yılında hükümetin değişmesi durumunda 128 milyar dolarlık iddia için inceleme başlatılacağını açıkladı.

Altı siyasi partinin ekonomi kurmaylarının oluşturduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu, çalışmalarını Ankara’daki toplantıda açıkladı

Millet İttifakı'nın yönetime gelmesi halinde yapılacak reformların yer aldığı açıklamada toplum arasında '128 milyar dolar nerede?' hadisesi olarak da bilinen iddialar hakkında bir açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen ve halen sürdürülen Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemler idari ve hukuki denetime tabi tutulacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takibi sağlanacaktır'' dedi.