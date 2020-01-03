  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ocak 2020 14:45

Eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili yeni gelişme

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da başaltılan soruşturma kapsamında uçuşta bulunan iki kabin memurunun da ifadesi alındı.

Eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili yeni gelişme
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu öğrenildi. Göz altına alınan 4 pilottan birinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği kaydedildidi.Polisin, 30 Aralık'ta Lübnan'a giden TC-RZA uçağında görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kabin memuru , nissan ceo'su
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM