Eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili yeni gelişme

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu öğrenildi. Göz altına alınan 4 pilottan birinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği kaydedildidi.Polisin, 30 Aralık'ta Lübnan'a giden TC-RZA uçağında görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.