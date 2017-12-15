Eski patron sedyede eylem yaptı !

2005 yılında 4 otelini dolandırıcılık sonucu kaybettiğini iddia eden Varan turizmin eski sahibi Süreyya Pekuysal, otellerinin geri alınması için düzenlenen eyleme ambulansla geldi. Karşı tarafla anlaşan şoförü tarafından ayağından vurulduğunu, üzüntüden bağırsaklarında delinme olduğunu söyleyen Pekuysal, FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından davasında haklı bulunmadığını iddia etti.



Pekuysal, bugün evinin önünde otelleri için yakınları tarafından düzenlenen eyleme hastaneden ambulansla getirildi. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle indirilen Pekuysal, "Bu FETÖ denilen maalesef ülkemizi de kasıp kavuran bu pislik içerisine maalesef bizi de aldılar, mülkümüzü sahte evraklarla elimizden aldılar. Bunu alan kişi otellerimi işleten kişiydi. Hiç bugüne kadar malı mülkü olmayan adam şuanda mal mülk içerisinde. Şu anda ihbar ediyorum, Almanya üzerinden bu kazanılan paraları gönderiyor, oradan da Amerika’ya ulaşıyor. Bu kişiler maalesef ki içeride milyon tane insanın içeri atılmasına rağmen FETÖ’den, bu insanlar iş adamı gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum, bu kişiler bizim ağrımıza gidiyor" şeklinde konuştu.

'ŞOFÖRÜM AYAĞIMDAN VURDU'

Şoförünün de karşı tarafla irtibata girip kendisine silahla saldırdığını iddia eden Pekuysal, "Aynı evde kaldığım benim şoförüm bir akşam silahı çekip ayağımdan vurdu. Mahkemeye yansıtılan şey, kadın kız mevzusuymuş. Karşı taraftan İstanbul’da bir ev karşılığında ev aldı, ondan vurdu" dedi.

Pekuysal’ın Hukuk Danışmanı Tolga Taşçıoğlu ise sahte evrak ve protokollerle Süreyya Pekuysal’ın dolandırıldığını, olayın ise halen yargıda devam ettiğini söyledi. Taşçıoğlu, "Süreyya Bey’in önceki avukatlarının boş kağıda imza attırmak ve üzerlerini doldurmak suretiyle evraklar yapıldığı için, dosyalar bilir kişiye gittiğinde Süreyya Bey’in el ürünü olduğu için davalar hep red olmuş, avukatlar üzerine açılan davalardan da hepsi beraat etmiş. Fakat 15 Temmuz darbe gecesinden sonra, biz bu davaları yürüten Savcı ve hakimlerin FETÖ’den alındıkları öğrenince olayı yeniden yargıya taşıdık" diye konuştu.

Pekuysal, eylemin ardından sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınarak, tedavi gördüğü özel hastaneye kaldırıldı.