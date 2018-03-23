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  3. 23 Mart 2018 14:52

Eski Playboy modelinden şoke eden Trump sözleri

Eski Playboy modeli McDougal, Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia etti.

Eski Playboy modelinden şoke eden Trump sözleri
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Eski Playboy modeli Karen McDougal, Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden bir diğer kadın oldu. McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren 'gerçek bir ilişki' yaşadıklarını öne sürdü. Sansasyon yaratan model, bir dönem oyuncu Bruce Willis'le yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti.

Porno yıldızı Stormy Daniels ile olan ilişkisi olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, CNN'e bir röportaj verdi.

McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadıklarını ve o dönem ikisinin birbirine aşık olduğuna inandığını söyledi.

CNN'den Anderson Cooper'a konuşan McDougal, "Çok çekiciydi, çok tatlıydı. Ondan etkilenmiştim, karizmasını sevmiştim. İkimizin arasında gerçek duygular vardı" ifadelerini kullandı.



Trump'la ilk birlikteliğine dair çarpıcı açıklamalar yapan McDougal, Trump'ın kendisiyle ilk kez birlikte olduktan sonra para vermeye çalıştığını söyledi. Eski Playboy modeli, "Parayı nasıl alabileceğimi bilmiyordum. Daha önce kimse bu şekilde para teklif etmemişti. Bunu para için yaptığımı düşündüğünü düşünmüştüm. Ona, 'Bu ben değilim. Ben bu tarz bir kız değilim' dedim. Kendimi berbat hissetmiştim" dedi.

Trump'la ilişkisinin hiç olmamasını dilediğini söyleyen McDougal, "Geriye baktığım zaman, bunun yanlış olduğunu görüyorum. Çok fazla suçum vardı ama yine de devam ettim" ifadelerini kullandı.

McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı'nın küçük oğlu Barron Trump'ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini söyledi.

McDougal, daha önce Trump'ta ilişki hakkında konuşmaması için 150 bin dolar aldığını ve bir gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı. Eski Playboy modeli geçtiğimiz günlerde gizlilik sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki mücadele başlatmıştı.

Habertürk

cinsel ilişki , teklif , para , abd , trump
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