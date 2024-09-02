Eski sevgili düğünü basıp ortalığı karıştırdı: 2 yaralı

Esenyurt'ta düzenlenen bir düğünde eski sevgilinin ortalığı karıştırarak çıkardığı kavgada 2kişi yaralandı.

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.