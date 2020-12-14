Eski sevgilisi tarafından bıçaklanmıştı! Genç kadından sevindiren haber

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Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklandı. 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı.
Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
Eski sevgili Ufuk Ö., olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.
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