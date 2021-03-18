Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gizem'in paylaşımları yürek burktu

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem C.'nin yürek burkan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Burdur'da dün öğle saatlerinde parkta çıkan tartışmada, Eren Y. isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Gizem C.'un boğazını keserek öldürdü.

CİNAYETİ KATİL İHBAR ETTİ

Bucak'ta dün saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda meydana gelen olayda, Gizem C. ile Eren Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Y., yanındaki bıçakla Gizem C.'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Y. ise kaçarak evine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Y., daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem C.'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem C.'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polisin gözaltına aldığı Eren Y. ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ"

Öldürülen Gizem C.'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Pınar Gültekin'in ölümü ardından Gizem C.'un, twitter hesabından yaptığı "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay", "Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz" yazılı paylaşımla cinayete tepki gösterdiği görüldü.

Gizem C.'un cenazesi, bugün Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde toprağa verildi.