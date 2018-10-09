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  3. 09 Ekim 2018 00:03

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı attı !

Cİnsel ilişkiye girerken çekildiği fotoğrafı eski sevgilisine atan kadına ceza verildi.

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı attı !
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Cinsel ilişki fotoğrafını, eski sevgilisine gönderen kadına ceza verildi.

Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, beklenen cezayı aldı.

İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadın eski sevgilisi David Saunders’a, Michael Lawson’a cinsel ilişki fotoğraflarını gönderdi.

Fotoğrafları gördükten sonra adeta deliren 33 yaşındaki Saunders, 34 yaşındaki Lawson’u sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra müebbet hapis cezası alan Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı.

Kadının cinayeti değil, saldırıyı kışkırttığına belirten mahkeme, 4 ay hapis cezası verdi.

Milliyet

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