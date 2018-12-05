Eski sevgilisini parkta bir erkekle yakalayınca...

Samsun'da parkta erkek arkadaşı ile oturan bir kadın, eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Olayda kadının erkek arkadaşı bıçakla ellerinden yaralandı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Samsun İlkadım ilçesi Batıpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı F.Ç ile parkta oturan M.K. isimli kadının eski sevgilisi yanlarına geldi. Aralarında çıkan tartışmada F.Ç. ilk önce E.K.'nin elindeki silahı aldı. Daha sonra E.K'nin elindeki bıçağı almaya çalışan F.Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olaydan sonra F.Ç.'nin polisi araması üzerine E.K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı anlatan M.K., "F.Ç. ile oturuyorduk. Arkadan geldi. Öyle tartışma çıktı. O beni çok seviyor. Ben istemediğim için böyle şeyler yapıyor. Silahı çıkardı. Mermileri çıkardı. Sonra silah yere düştü, ben silahı alıp ileri bir yere attım. Bıçağı çıkardı. Sonra arkadaşım bıçağı elinden aldı. Bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuştu. 3 gün yoğun bakımda yattı. Böyle şeyleri arada yapıyor. Beni sevdiği için yapıyor" dedi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ç., "Biz oturuyorduk. Arkadan geldi. 'Ne' sorunun varsa konuşalım dedim. Silahı çıkarttı. Arkadaşıma uzattı. Ben de arkama aldım. Sonra ben tokatattım ona. Birbirimize girdik. Sonra bıçak çekti. Elinden bıçağı aldım. Alırken ellerim kesildi" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısla ilgi araştırma başlattı. F.Ç. olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. F.Ç. ve M.K., ifadelerine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.