Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in silahla yaraladığı kişi öldü

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in silahla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı.

Tabancayla ateş ettiği sırada Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ameliyata alınan Atıf Argun, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elinden yaralanan ve polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Zeki Yılmazer de sorgusu için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.