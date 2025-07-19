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Eski tip ehliyetleri değiştirmek için geri sayım başladı: Artık sadece 12 gününüz kaldı

Eski tip ehliyetleri değiştirmek için geri sayım başladı: Artık sadece 12 gününüz kaldı
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Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi işlemi 31 Temmuz mesai bitiminde sona erecek.

Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak. Vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü Ehliyet, Pasaport, Kimlik Başvuru Servisi Şefi Mikail Türkmen, "Vatandaşlarımız özellikle eski tip ehliyetleri yenilemek için 7. ayın 31'i mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden ya da 199 Çağrı Merkezi'nden randevularını alarak, 1 adet biyometrik fotoğraf, kimlik, ehliyet ve 'sürücü olur sağlık raporu' ile birlikte randevu almış oldukları nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda çok aşırı bir yoğunluğumuz var. Randevu buldukları nüfus müdürlüklerinde biran önce ehliyetlerini yenilemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

İHA

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Etiketler eski tip ehliyet yeni ehliyet eski tip ehliyet değişimi
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