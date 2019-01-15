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  3. 15 Ocak 2019 16:09

Eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon

Kocaeli'de FETÖ soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda üst düzey 3 mühendis gözaltına alındı.

Eski TÜBİTAK çalışanlarına operasyon
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Kocaeli’de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.

Kocaelide Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üst düzey mühendis U.S , S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

DHA

mühendis , tübitak , gözaltı , fetö
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