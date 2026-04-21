Eski Tunceli Valisi Sonel'e 5 ayrı suçtan tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncey Sonel, 5 ayrı suçtan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki 3 günlük sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Sonel’in savcılıktaki ifadesi saat 17.00 sıralarında sona erdi. Savcılık, Sonel’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

İşte suçlamalar

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in savcılık tarafından 5 madde ile tutuklanması istendiği öğrenildi. Savcılık, Sonel’in ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2), Özel hayatın gizliğini ihlal (TCK 134/1), Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136) ve resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)’ suçlarından tutuklanmasını istedi.

