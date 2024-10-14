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Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi iddiasına yalanlama

Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında makam aracı krizi çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

 

 

AA

Etiketler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı vahit kirişci
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