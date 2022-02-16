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Eski vekil Sabahat Tuncel'in tokat attığı isim FETÖ'den ihraç edildi

Eski vekil Sabahat Tuncel'in tokat attığı isim FETÖ'den ihraç edildi

DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in tokat attığı emniyet müdürü olarak bilinen Murat Ç., İçişleri Bakanlığı kararıyla FETÖ suçlamasıyla ihraç edildi.

Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ç., FETÖ’den ihraç edildi. Murat Ç. FETÖ soruşturması kapsamında Ocak 2021'de açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner’in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Murat Ç.’in adı ilk olarak Şırnak’ta Güvenlik Şube Müdürüyken duyuldu. 2011 yılında Şırnak’ta yaptığı yürüyüşte Murat Ç., DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile tartışmıştı. Sebahat Tuncel, Murat Ç.'YE tokat atmıştı. O günlerde çok tartışılan bu olay daha sonra yargıya taşınmış ve Murat Ç., Tuncel'e açtığı davayı kazanarak, 36 bin TL tazminat almıştı.

Etiketler sabahat tuncel tokat fetö pdy
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