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  3. 25 Mart 2020 19:56

Eski vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı !

CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Eski vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı !
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CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Sönmez, “Gerçek dostlarımdan bir ricam bana telefonla ulaşmaya çalışmasınlar. Mesajla anlaşabiliriz. Bir de gerçekten dost olduğunu zannettiğim bedenleri büyük vicdanları küçük insanları gördüm. Hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla” mesajını paylaştı.

CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Devlet Hastahanesi’ne sevk edildim.

Telefonla arayan mesaj gönderen gerçek dostlarıma teşekkür ediyorum.

Gerçek dostlarımdan bir ricam bana telefonla ulaşmaya çalışmasınlar, mesajla anlaşabiliriz.

Bir de gerçekten dost olduğunu zannettiğim bedenleri büyük vicdanları küçük insanları gördüm.

Hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sönmez, teşhisinden önce tedavi gördüğü hastaneden bir fotoğraf paylaşarak, “Biz de koronaya takıldık, tahliller Ankara'ya gitti bu gece sonuçlar gelecek. Haydi hayırlısı” demişti.

Sözcü

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