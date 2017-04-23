Eski YÖK Başkanı Teziç hayatını kaybetti

Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç vefat etti.

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ERDOĞAN TEZİÇ KİMDİR?

İstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı'nı yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor.

2003 yılında YÖK Başkanlığına atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrılmıştır. Yerine Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan atanmıştır.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

1980, Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

1970, Anayasa Hukuku Doçenti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

1965-1970, Anayasa Hukuku Dr. Asistanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

1962-1965, Doktora, Paris Hukuk Fakültesi, Paris

1955-1959, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul

1947-1955, Ortaöğretim, Galatasaray Lisesi, İstanbul