Eskişehir'de 3 katlı binada yangın

Eskişehir'de iş yeri olan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Giriş katı iş yeri olan ve üstteki 2 kullanılmayan daireden oluşan binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın tüm çatıyı sardı. Trafik ekipleri Hasan Polatkan Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. Çatıdaki yangın kontrol altına alınırak itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında burnundan yaralanan itfaiye eri ambulansta ayakta tedavi edildi.