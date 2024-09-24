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Eskişehir'de banka çalışanı zimmetine yaklaşık 1,5 Milyon TL geçirdi

Eskişehir'de banka çalışanı zimmetine yaklaşık 1,5 Milyon TL geçirdi
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Eskişehir'de bir banka çalışanının ''Uyuyan hesap'' olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdiği tespit edildi.

Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Onur U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "zimmet" suçlamasıyla tutuklandı.

DHA

Etiketler eskişehir Eskişehir banka çalışanı Banka çalışanı zimmetine para geçirdi banka
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