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Eskişehir'de hidroelektrik santralinde patlama

Eskişehir'de hidroelektrik santralinde patlama
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulunan bir hidroelektrik santralinde (HES) yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde trafonun patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler hidroelektrik patlama santral
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