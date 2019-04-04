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  3. 04 Nisan 2019 20:48

Eskişehir'de ilk kez görüldü

Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez küçük geyik türlerinden Karaca görüldü.

Eskişehir'de ilk kez görüldü
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Eskişehir sınırları içerisinde ilk kez görülen küçük geyik türlerinden Karaca, yaralı halde bulundu. Tel örgülere takılarak şok geçiren geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; küçük geyik türlerinden biri olan Karaca'nın Eskişehir'de ilk kez tespit edildiği belirtilerek, "Ülkemizdeki küçük geyik türlerinden biri olan Karaca Eskişehir ilimizde ilk defa tespit edildi. Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi civarında vatandaşların tel ihataya takıldığı için yaralanan geyik yavrusu ihbarına Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma-kontrol ekibince gidildiğinde, hayvanın Batı Karadeniz civarında yayılışı bulunan Eskişehir ili envanterinde olmayan, Bolu ili civarından geldiği tahmin edilen 4-5 yaşlarında erkek karaca olduğunun anlaşılmış; hayvan ivedilikle Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’ne getirilmiştir. Teknik personelce yapılan muayenede karacanın strese bağlı şok halinde olduğu anlaşılmıştır.

Serum ile vitamin takviyesi yapılan karacaya kortizon antibiyotik ve kas gevşetici ile yapılan tedaviye devam edilmekte olup, Karacayı doğal yaşam ortamına döndürmek için tüm imkanlar kullanılmaktadır" diye belirtildi.

eskişehir , karaca
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