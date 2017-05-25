Eskişehir'de korkutan patlama: Yaralılar var !
Eskişehir'de korkutan patlama: Yaralılar var !
Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi !
Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi !
TSK'dan hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
TSK'dan hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
CHP'den flaş ByLock hamlesi !
CHP'den flaş ByLock hamlesi !
Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular
Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular
İşçi ve işverene müjde ! TBMM'ye gidiyor...
İşçi ve işverene müjde ! TBMM'ye gidiyor...
CHP'li Özer MHP'yi fena bombaladı
CHP'li Özer MHP'yi fena bombaladı
Müjde! İlk yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Müjde! İlk yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Mayıs 2017 21:22

Eskişehir'de korkutan patlama: Yaralılar var !

Eskişehir'de kızarmış tavuk satan iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de korkutan patlama: Yaralılar var !
A+ A-

Eskişehir'de kızarmış tavuk satan bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Cadesi'nde Fatma Yılmaz'a (58) ait iş yerinde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Yılmaz ile onu kurtarmak isteyen Ahmet Yavuz yaralandı. Yaralılar, Yunus Emre ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DURUMLARI CİDDİ

Tedavi altına alınan 2 kişinin durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve Bomba İmha uzmanları patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. 

AA

patlama , eskişehir