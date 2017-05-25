Eskişehir'de korkutan patlama: Yaralılar var !

Eskişehir'de kızarmış tavuk satan bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Cadesi'nde Fatma Yılmaz'a (58) ait iş yerinde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Yılmaz ile onu kurtarmak isteyen Ahmet Yavuz yaralandı. Yaralılar, Yunus Emre ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DURUMLARI CİDDİ

Tedavi altına alınan 2 kişinin durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve Bomba İmha uzmanları patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı.