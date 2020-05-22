Eskişehir’de o ev karantinaya alındı!

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Irmak Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu A.A.'ya Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. A.A. hastanede tedaviye alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, Afganlı'nın tek katlı evde, 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığını belirledi.

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri E.H., E.A.H., M.A. ve M.H.'nin yaşadıkları evde 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, evin girişini demir bariyer ve şeritler ile kapattı.

Karantinaya alınan 4 kişinin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.