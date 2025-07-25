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Eskişehir'de şehit düşen 10 orman kahramanının şehit olduğu nokta görüntülendi

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Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali amatör kamera tarafından görüntülendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktıYangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktıHaber

 

İHA

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Etiketler eskişehir seyitgazi orman şehitleri orman kahramanları
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