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  3. 05 Mart 2020 11:11

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada skunk ve esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11,43 gelen skunk, 0,88 gram ketamin, 0,51 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı hakkında ‘uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

DHA

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