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Eskişehir'de zehirlenme paniği! 28 işçi hastanelik oldu

Eskişehir'de zehirlenme paniği! 28 işçi hastanelik oldu

Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 28 inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

AA'da yer alan habere göre bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 işçiden 28'i kaldıkları şantiye binasında rahatsızlandı.

YEMEKLERDEN NUMUNELER ALINDI
İşçilerden bir kısmı kendi imkanlarıyla, diğerleri ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yemeklerden alınan numuneler Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA

Etiketler eskişehir zehirlenme
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