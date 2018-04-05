Eskişehir'deki silahlı saldırının perde arkasını anlattı !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek olayın perde arkasını anlattı. Aypay, "Rektörlük, Volkan Bayer hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdi. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?" diye isyan etti. Aypay, "Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu, tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri. Kimse görmek istemedi" diye konuştu.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamdan odasında olmaması sayesinde kurtulan Dekan Cemil Yücel, "Saldırgan Volkan Bayer, kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan, pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi" dedi. Saldırganın başkalarını sürekli olarak FETÖ'yle suçladığı, hakkında ise soruşturma olduğu öğrenildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayşe Aypay, katliamın ardından sinir krizi geçirdi. Arkadaşları uzun süre Aypay'ı sakinleştirmeye çalıştı. Doç. Dr. Aypay şu açıklamayı yaptı: "YÖK'e, rektörlüğe, bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar. Volkan Bayer'in dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu.

'İFADE VERMESEYDİM BEŞİNCİ CENAZE BENDİM'

Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayer'in beşinci cenazesi bendim.

'YÖK NİYE İŞLEM YAPMADI'

YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1.5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayer'e. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayer'in iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?

'REKTÖRLÜK SONUNA KADAR KORUDU'

Bütün bunlara rağmen rektörlük sonuna kadar korudu. YÖK de korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar, ta ki bugün 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar'ın birinci hedeflerinden biri olarak ben de beşinci cenaze olarak yatıyordum.

"DİLEKÇELERİMİZİN SİSTEME GİRMEMESİ İÇİN TALİMAT VERDİLER"

Rektörlük, Volkan Bayer hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeler. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?

"YAZIK DEĞİL Mİ"

Mikail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var. Fatih Özmutlu, vatansever tertemiz bir insan.Serdar, gencecik bir insan. Yazık değil miydi bunlara?

"TESCİLLİ FETÖ'CÜ, KİMSE GÖRMEDİ"

Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu, tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesi ortada olan bir şey. Kimse görmek istemedi. Biz defalarca söyledik. Volkan Bayer'in yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. İftiraya uğradıkları belli oldu arkadaşlarımızın, eşim de aralarında. Ama hâlâ Volkan’ı korudular.

Adnan Konak, Hasan Gönen neredesiniz? Siz mi vereceksiniz bu 4 canın hesabını? Hakkında işlem yapmadığınız Volkan Bayer’in bugün 4 cana mal olmasının hesabını kim verecek?

YÖK Başkanı, neden işlem yapmadın? Defalarca tüm belgeleri vermedik mi? Neden yapmadınız?”