Eskort sitesi yöneticisi tutuklandı

Samsun'da polisin 2 ilde gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda eskort sitesi yöneticisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 21 yaşındaki İbrahim Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinde ilan vererek para karşılığı fuhuş yapan kadınlara ve bu sitelerin yönetici ve sahiplerine yönelik iki gün önce operasyon düzenledi.

Eskort sitesi yöneticisi oldukları iddia dilen N.Ö. (21), N. Ç. (29) ve kardeşi İbrahim Ç. Mersin'de, şüphelilerin sitelerinden para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen 32 kadın ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Mersin'de gözaltına alınarak Samsun'a getirilen 3 kişinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 1 tablet, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 2 harici bellek, 4 USB bellek, 6 banka kartı ele getirilerek dijital malzemelere el kondu.

İKİ ŞÜPHELİ NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan suçtan elde edildiği düşünülen 1 adet BMW X6 marka otomobil ve çeşitli banka hesaplarında bulunan yaklaşık 160 bin lira paraya mahkeme kararı ile el kondu.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada da ifade veren şüphelilerden N.Ç. serbest bırakılırken kardeşi İbrahim Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.