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Esnaf, iş yerini davul, zurna eşliğinde Erdoğan’ı protesto ederek kapattı

Esnaf, iş yerini davul, zurna eşliğinde Erdoğan’ı protesto ederek kapattı

Mersin'de dükkanına pankart asmak istediği için gözaltına alınan esnaf, dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.

AK Parti iktidarının hatalı ekonomi politikaları Türk lirasının değerinin düşmesi ve artan enflasyon ile yurttaşları olumsuz etkiledi. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95 oldu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 arttı.

Esnaflar yaşanan durumdan olumsuz etkilendi. Mersin’de dükkanına pankart asmak isterken gözaltına alınan Oktay Avcu, ekonomik krizin etkileri nedeniyle iş yerine davul ve zurna eşliğinde ve Erdoğan’ı başarısızlıkları nedeniyle alkışlayarak kapanış töreni düzenledi.

 O görüntüleri CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır paylaştı:

 "BU KASAYI ERDOĞAN'A ATIYORUM"
Mersin'de polisler tarafından, “Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” yazılı pankartı asması engellenen esnaf Oktay Avcu, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak “Ecevit’e kasa atanlar bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor” demişti. Eylem sonrası gözaltına alınan Avcu, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gerçek Gündem

Etiketler erdoğan kasa pankart
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