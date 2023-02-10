Esnaftan depreme tam destek: Dükkanın camındaki notu görenler oraya koştu

Afyonkarahisar’da bir dükkanın önünde yazılan not, bölge halkının dükkana akın etmesini sağladı.

Bolvadin ilçesinde bulunan bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne yazılı olarak astığı not ile duyurdu. Börek ile birlikte simit ve çeşitli hamur işi ürünler satan iş yerinin sahibi Ali Osman Özçelik, bir günlük kazançlarını hemen deprem bölgesine göndereceklerini ve yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

“ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAĞIZ”

Dükkan sahibi Çelik'in astığı pankartı gören vatandaşlar ise dükkandan alışveriş yapmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı görüntülerin oluştuğu organizasyonun ardından açıklama yapan Çelik, “Bolvadin’de yapılan yardım kampanyasına bizlerde destek olduk. Tırlarla yardımlar gitti. Ama biz kendimizde yardım yapalım istedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Allah’ın izni ile bir günlük satışlarımızı bağışlayacağız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Elimizden geldiği kadar birbirimize destek olacağız” ifadelerini kullandı.