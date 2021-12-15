Esra Erol'da olay var! 47 yıllık evliliği TikTok bitirdi

Esra Erol'da programına katılan 64 yaşındaki bir kadın eşinin evini terk edip kendisinden 20 yaş küçük biriyle yaşadığını söylerken, yayına canlı bağlantı ile katılan eşi "TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim. Çok yakışıklıyım ve karımı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da programında ilginç anlar yaşandı. 64 yaşındaki Songül Döner, eşi Muzaffer Döner’in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Programa canlı yayında bağlanan ve TikTok fenomeni olduğunu söyleyen Muzaffer Döner ise herkesi şaşırtan hareketler yaptı. "Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim. Çok yakışıklıyım ve karımı istemiyorum" diyen yaşlı adam canlı yayında ayağa kalkarak oyun oynamaya başladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına, 47 yıllık karısı Songül'ü bırakarak kendisinden 20 yaş küçük Gülcan isimli biriyle aşk yaşamaya başlayan Muzaffer Döner damga vurdu.

Programa katılan 64 yaşındaki Songül Döner, Muzaffer Döner’in evi terk ettiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Eşi Muzaffer’in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Hanım “47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var” dedi.

Muzaffer Döner'in yanına muhabirini gönderen Esra Erol ise duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"ÇOK YAKIŞIKLIYIM, KARIMI İSTEMİYORUM"

Canlı yayına bağlanan Döner, eşinin geri dönmesini istemesine "Ben çok yakışıklıyım, karımı istemiyorum" yanıtını verdi. Döner 3-4 bin takipçisi olduğunu ve TikTok fenomeni olduğunu da dile getirdi.

CANLI YAYINDA OYNAMAYA BAŞLADI

"Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın" diyerek canlı yayında oyun oynamaya başlayan Muzaffer Bey sosyal medyada gündem oldu.