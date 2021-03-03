Esra Erol'ın programında fuhuş itirafı! Gözaltılar var

18 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'un programına katılan anne, kızına canlı yayında kavuştu. 18 yaşındaki genç kızın fuhuş itirafının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, 18 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu.

Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 18 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.

Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.

FUHUŞ ÇETESİ, ESRA EROL'UN PROGRAMINDA İFŞA OLDU

Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında kendisini Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.

Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilerek gözaltına alındı.