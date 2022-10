Eşsiz Beylikdüzü Otelleri Fırsatı

Beylikdüzü otelleri, İstanbul’un en çok sevilen otelleri arasında yer almaktadır.

Beylikdüzü otelleri, İstanbul’un en çok sevilen otelleri arasında yer almaktadır. İstanbul Avrupa yakasında bulunan Beylikdüzü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Özellikle bölgede sayıca çok fazla otel ve konaklama seçeneği bulunmasından dolayı, ziyaretçiler tarafından bölgeye gösterilen rağbet yoğundur. Beylikdüzü otel konforu ve hizmet kalitesi bakımından oldukça gelişmiş bir semttir. Bölge esnafı ve turizm işletmecileri, yerli ve yabancı turistlere naif davranmaktadır. Bu sebepten ötürü de Beylikdüzü konumunda bulunan otelleri tercih etmek oldukça avantajlıdır. Bulunduğu konum gereği merkezi bir lokasyonda yer alan Beylikdüzü, bu anlamda diğer ilçelerin önüne geçmektedir. Zira İstanbul, ülkemizin en kalabalık şehri olduğundan, ulaşım zaman alabilmektedir. Fakat Beylikdüzü gibi merkezi bir konumda böyle bir sorun yaşanmayacaktır. İstanbul tatili yapmayı planlayan geniş aileler, arkadaş grupları ve bireyseller konaklama için rahatlıkla Beylikdüzü’nü seçebilirler. Beylikdüzü Otelleri her gruptan ziyaretçi için yeterli oda ve hizmet kapasitesine sahiptir. Ziyaretçiler kendi istekleri doğrultusunda süit oda alternatifini seçerek 5 yıldızlı otel deneyimi yaşayabilirler.

Beylikdüzü Konumunda Bulunan Konaklama Alternatifleri

Beylikdüzü, konaklamada otelleri ile ön plana çıkan İstanbul bölgelerinden olsa da seçenekler bununla sınırlı değildir. Beylikdüzü otel deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçiler, bölgede bulunan butik otelleri de deneyimleyebilmektedir. Butik oteller, 5 yıldızlı veya 4 yıldızlı otel konseptine kıyasla daha standarttır. Butik otel konsepti bir oda ve diğer tüm odalar hemen hemen aynı tiptir. Otel içerisinde sunulan hizmet de 5 yıldızlı otellere kıyasla daha stabildir. Butik otellerin yanı sıra Beylikdüzü konumunda konaklamak için apart da tercih edilmektedir. Apartlar günlük konaklama üzerinden ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Apartlar gibi konaklama hizmeti veren bir diğer alternatif ise konaklama tesisleridir. Beylikdüzü otelleri, içerisinde süit oda barındıran yüksek hizmet kapasiteli otellerdir. Bu sebepten ötürü iş seyahati için de oldukça uygundur. Tüm bu alternatifler ve hizmet kapasitesinden anlaşılabileceği üzere Beylikdüzü konaklama için oldukça elverişli bir bölgedir. Eğer yakın zamanda İstanbul tatili yapmak gibi planınız varsa Beylikdüzü otelleri uygun konaklama alternatiflerini barındırmaktadır.

Beylikdüzü Otel Fiyatları

Beylikdüzü otel fiyatları, yüksek hizmet kalitesi ve oda kapasitesi düşünüldüğünde oldukça uygun fiyat aralığına sahiptir. Beylikdüzü otel fiyatları, ziyaretçilerin bütçeleri göz önünde bulundurularak da oluşturulabilmektedir. Beylikdüzü otel fiyatları konusunda bilinmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bu hususlar, konaklamada fiyat belirleyici olan unsurlardır. Beylikdüzü otel fiyatları konusundan belirleyici olan unsurlardan ilki konaklanacak gün sayısıdır. Konaklanacak olan gün sayısı arttıkça buna paralel olarak ücret de artacaktır. İkinci unsur ise oda içerisinde konaklayacak olan kişi sayısıdır. Oda içerisinde konaklayacak olan kişi sayısının artması fiyatı da etkileyebilmektedir. Beylikdüzü otel fiyatları konusunda değinilecek son unsursa oda tipidir. Suit oda veya standart oda seçenekleri arasından müşteriler tercih yapmaktadır. Suit oda standart oda seçeneğine göre daha yüksek ücretlere tabiidir. İstanbul, ülkemizin en kalabalık şehri olduğundan konaklama bakımından diğer illere göre daha fazla seçenek barındırmaktadır. Beylikdüzü ise bu seçenekler arasında en geniş yelpazeyi sunan bölgelerdendir.

Beylikdüzü’ne Gidildiğinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

İstanbul, medeniyetler şehri olarak da anılan oldukça görkemli bir şehirdir. Tarihi pek çok yapıyı bünyesinde barındıran İstanbul, bu bakımdan turizme katkı sağlamaktadır. Bölgede sayıca çok fazla tarihi ve popüler yapı bulunmaktadır. Bu sebepten ötürün İstanbul’un hemen her bölgesinde tarihi yapılar bulunmaktadır. Beylikdüzü de bu yapılara ev sahipliği yapan semtlerden bir tanesidir. Beylikdüzü otelleri, tarihi ve popüler yapılara yakınlığı sebebiyle de ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Beylikdüzü’ne gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlere gelin hep birlikte bakalım.

Değirmenburnu Feneri: Beylikdüzü’nün Gürpınar bölgesinde yer alan Değirmenburnu Feneri’nin 1963 yılında yapıldığı bilinmektedir. Beylikdüzü’nün önemli görsel sembollerinden olan bu yapı otel deneyimi yaşayacak olanların ilgisini çekmektedir.



Kapıağa (Haramidere) Köprüsü: Kapığa Köprüsü, bir diğer adıyla Haramidere Köprüsü olarak da bilinmektedir. Ülkemizin en değerli ustalarından olan Mimar Sinan tarafından yapılan bu köprü Beylikdüzü sembolleri arasındadır. Mimar Sinan ülkemize 4 önemli köprü miras bırakmıştır ve Kapıağa köprüsü bu köprülerdendir. Beylikdüzü otelleri köprüye yakın olmaları sebebiyle de tercih ziyaretçiler tarafından edilmektedir.



Roma Kayıkhanesi: Beylikdüzü Ambarlı sahilinde yer alan kayıkhanenin Romalılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Roma Kayıkhanesi özellikle jeoloji sevdalılarından yüksek ilgi görmektedir.

Beylikdüzü’nde Ne Yenilir? Ne İçilir?

Beylikdüzü otelleri, yeni lezzetler keşfetmeyi seven ziyaretçiler için önemli lezzet noktalarındadır. Ülkemiz ve özellikle de İstanbul yerli ve yabancı turistleri yoğun olarak ağırlamaktadır. Bu sebepten ötürü bölgede hem dünya mutfağı hem de Türk mutfağı yemekleri ağırlıklıdır. Otel restoranları bünyesinde ziyaretçilere lezzetleri yemekler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Beylikdüzü konumunda sayıca çok fazla restoran da bulunmaktadır. Dolayısıyla yemek ve içmek için Beylikdüzü oldukça uygun bir konumdur. Et ve et yemekleri üzerinde yoğunlaşan mutfaklar, aynı zamanda birbirinden eşsiz lezzetleri kombine etmektedir. Otel konseptinde konaklayan ve oda içerisinde vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, yemek servislerini odaya isteyebilirler. Otel dışında vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler de Beylikdüzü’nde lezzet keşfine çıkabilirler. Yemek yedikten hemen sonra içecekle damaklarını taçlandırmak isteyen kişiler ülkemizin meşhur kahvesinden mutlaka içmelidir. Türk kültüründe kahve oldukça önemli konuma sahiptir. Bu sebepten ötürü özellikle yabancı turistlerin mutlaka Türk kahvesini deneyimlemesi gerekmektedir.

Beylikdüzü ve Konaklama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Beylikdüzü Ulaşım Bakımından Hangi Ağlara Sahip?

Beylikdüzü otelleri kapsamında konaklayacak olan ziyaretçiler, bölgeye gitmek için çeşitli ulaşım ağlarını kullanabilmektedir. Bu ağlardan ilki metrobüstür. Beylikdüzü’ne gitmek isteyenler metrobüs kullanarak rahatlıkla seyahat edebilirler. Bunun yanı sıra otobüs ve minibüsler de belirli zaman aralıklarıyla doğrudan Beylikdüzü konumuna gitmektedir. Ulaşım seçenekleri bakımından oldukça gelişmiş olan İstanbul, kalabalık olması sebebiyle ulaşımda yoğunluk yaşamaktadır. Fakat Avrupa yakasında bulunan Beylikdüzü için ulaşımda herhangi bir sorun yaşandığı söylenemez. Beylikdüzü otelleri kapsamında konaklayacak olan kişiler bölgeye aktarmalı olarak da gelebilirler. Bunun için vapur ve metro seçeneklerini tercih etmeleri gerekir.

Beylikdüzü’nün Yakın Olduğu Popüler Konumlar Nereler?

İstanbul ve içerisinde bulunan Beylikdüzü, tarihi ve popüler mekânlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebepten ötürü Beylikdüzü otel tercihi yapan kişi sayısı oldukça fazladır. Beylikdüzü konumunda bulunan popüler yerlerden ilki Kapıağa Köprüsü’dür. Mimar Sinan, ülkemizin en önem verilen ustalarından olduğundan, yapıları büyük ilgi görmektedir. Bunun yanı sıra Ambarlı sahili de bölgenin yakın olduğu popüler yerler arasındadır. Beylikdüzü otelleri, tüm bu popüler yerlere yakın olması sebebiyle konaklamada güçlü bir alternatiftir.

Beylikdüzü Otellerinde Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Beylikdüzü otel fiyatları hakkında yazımızın önceki kısımlarında detaylı açıklamalarda bulunmuştuk. Otel fiyatları konusunda merak edilen bir diğer konuda ödeme yöntemleridir. Beylikdüzü otelleri müşterilerine ödeme bakımından farklı alternatifler sunmaktadır. Bunlar nakit ödeme ve kredi kartı ile ödemedir. Müşteriler kendilerine en uygun ödeme yöntemini seçerek işlemi gerçekleştirmektedir. Bu konu hakkında bilinmesi gereken bir diğer husus ise ödemenin otele giriş esnasında peşin olarak alındığıdır. Konaklama öncesinden müşteriden ödeme alınarak tatil keyfinin ödeme sebebiyle bölünmemesi sağlanmaktadır.