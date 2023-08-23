Estetik ve güzellik merkezi Estedore Beauty Palace İstanbul Kurtköy'de açıldı.

Estedore Beauty Palace Marka Sahibi Doğan Demir ve Estedore Beauty Palace Kurköy Şubesi Franchise Ortağı Gülnur Taştan açılış sırasında şu açıklamaları yaptı:

Lotus çiçeğini markamızın simgesi olarak seçmemiz bir tesadüf değil. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörde var olup 4 yıl önce ışığa ulaşarak açan bir lotus gibi yeniden doğduk. İnsanın içinde var olan gücü bilerek başladığımız yolculuğumuz bugün bizi büyük bir aile yaptı. Herkese açık ve erişilebilir olan kapsayıcı güzelliğe olan inancımızı, sağlık ve güzellik sektöründe edindiğimiz tecrübe ile birleştirerek oluşturduğumuz başarılı sistemle Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yaymak hedefiyle ilerlemekteyiz. Estetik ve güzelliğe önem veren, günümüz hijyen ve sağlık kurallarına en uygun hizmeti sunan Estedore Beauty Palace olarak hizmet sunduğumuz her alanda dünya çapındaki son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ediyoruz.

Sektörde uzun yıllar var olmamıza rağmen kendimizi sürekli güncel tutuyor ve sadece hizmetlerimiz ile görünür olmayı hedef kılıyoruz. Gücümüzü kadın çalışanlarımızdan alıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyor çalışma arkadaşlarımızın tamamına yakınını kadınlardan oluşturuyoruz. Uzman ve tecrübeli kadromuz bizlere cesaret veriyor. Her daim kaliteli ve sürdürülebilir hizmet üretmek için bilinçli, donanımlı güzellik uzmanları yetiştiriyoruz.

Her geçen gün büyüyen ailemiz ile bir araya gelmek isteyenler için Franchise hizmeti sunuyor, özellikle kadın girişimcileri desteklemekle birlikte, hizmet kalitesini ve kurumsallığı değişmez bir noktada tutuyoruz. Franchise hizmeti kapsamında kurulum süreci boyunca mimarlarımız hem proje hazırlığı hem de uygulamaların takibi, iyileştirilmesi ve bölgeniz için en uygun konseptin oluşturulması konusunda sizlere her daim destek sağlıyor.

Misyon olarak kusursuz müşteri memnuniyetini esas alan yenilikçi, pozitif ve memnuniyet odaklı bir marka anlayışına sahip olan Estedore Beauty Palace’ ın dünyasına hoş geldiniz.

Cumhuriyet Bulvarı Portekiz sitesi No 14/H Yenişehir adresinde açılacak olan Estedore Beauty Palace, Pendik Kurtköy de güzellik hizmetlerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 19 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’ te kapılarını davetlilerine açacak olan Estedore Beauty Palace Marka Sahibi Doğan Demir ve Estedore Beauty Palace Kurköy Şubesi Franchise Ortağı Gülnur Taştan, “Tüm şubelerinde güzellik ve estetiğe önem veren, günümüz hijyen ve sağlık kurallarına en uygun hizmetleri sunan Estedore Beauty Palace şimdi Kurtköy de. Her geçen gün büyüyen ailemiz ile bir araya gelmek isteyenleri şubelerimize bekliyoruz” dediler.

Şubelerde yapılan işlemlerden söz eden Doğan Demir, “Epilasyon, cilt bakımı, zayıflama, kaş ve dudak renklendirme, tırnak işlemleri gibi birçok güzellik işlemleri yapabiliyoruz. Kurumsal bir mimari, iyi bir uzman, steril bir ortamın yanı sıra bir işlemin kalitesini kullanılan ürünler de belirliyor. Bu nedenle müşterilerimiz ile buluşturacağımız dermokozmetik markamız HilloraCosmetics şubelerimizde yerini aldı. Bu bağlamda markamız bünyesinde yüz ve vücut kremleri, serumlar, cilt bakım ürünleri saç ve sakal ürünleri ve bitkisel çaylar yer almaktadır. Ürünlerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yıllardır sektörün içerisinde olduğumuz için zaten köklü ve müşterilerimizin güvenini kazanmış bir firmayız.