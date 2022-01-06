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Estetik burun mu, fonksiyonel burun mu?

Estetik burun mu, fonksiyonel burun mu?

Burun estetik ameliyatı konusunda ülkenin önde gelen doktorlarından Op. Dr. Mithat Topal, “Son yıllarda teknolojinin etkisi ve bilimsel paylaşımın artması ile burun estetiğinde başarı oldukça artmış durumdadır. Özellikle Türkiye, bu konuda çok başarılı ve hatta lider pozisyonunda dersek abartmış olmayız” dedi.

Günümüzde burun estetiği ameliyatlarına talep ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada da gün geçtikçe artıyor. Burun estetiği ameliyatlarına olan yoğun ilginin sosyal medya etkisi ve alınan başarılı sonuçlar olduğunu söyleyen Op. Dr. Mithat Topal, “İnsanlar, burun yapıları ne kadar sıkıntılı olursa olsun, ameliyatla daha güzelini ve daha fonksiyonelini elde edilebileceklerine inanıyorlar. Son yıllarda teknolojinin etkisi ve bilimsel paylaşımın artması ile burun estetiğinde başarı oldukça artmış durumdadır. Özellikle Türkiye, bu konuda çok başarılı ve hatta lider pozisyonunda dersek abartmış olmayız” dedi.

Burunun günde 12 bin litre hava filtre eden bir organ olduğunu belirten ve pek çok şeyi etkilediğini söyleyen Topal, “Burun bu fonksiyonunu yapamadığı zaman kişinin uyku kalitesini, spor performansını, cilt sağlığını, kalp -akciğer kapasitesini, ruhsal durumunu, ağız diş sağlığını ve hatta cinsel performansını önemli ölçüde etkiler. Dolayısı ile burunu sadece şekille değerlendirmek mümkün değil. İnsanlar doğal olarak hem fonksiyonel hem de estetik açıdan yüzlerine uygun bir burun talep etmektedirler. Estetik açıdan farklı istekler olsa da herkesin ortak isteği burunun mutlaka fonksiyonel olmasıdır. Sonuç olarak herkes hem fonksiyonel hem de estetik bir burun talep etmektedir” diye konuştu.

Etiketler Op. Dr. Mithat Topal
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