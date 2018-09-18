Etçi Nusret'te yemek yiyen Maduro'a tepki yağdı

Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğrayan Maduro, eşi Cilia ile birlikte iki saatliğine İstanbul'a gelerek, sosyal medya paylaşımlarıyla da dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoranda yemek yedi. Dünyaca ünlü isimlerle fotoğraflar ve videolar paylaşan Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken, bir diğer videoda Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklama ile yemek yediğini doğrularken, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik. Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.

Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. pic.twitter.com/ScRZHAsYYM — Julio Borges (@JulioBorges) 17 Eylül 2018

Ancak muhalefetten sert tepki geldi. Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges, Twitter paylaşımında, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine videoyu silen Nusret Gökçe de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine mağruz kalarak, "Videoyu silebilirsin ama bu görüntüleri Venezuela halkının kalbinden silemeyeceksin" şeklinde eleştiriler aldı.

Venezuela, ciddi bir ekonomoik krizin içinde. Kriz nedeniyle 2 milyon kişi ülkeden göçmek zorunda kalırken, özellikle gıda bulmakta, sağlık hizmeti almakta zorlanıyorlar. Hükümet karşıtı protestolarda gıda kıtlığı nedeniyle Maduro suçlanıyor.