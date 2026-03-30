Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan ''zimmet'' soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ''zimmet'' soruşturması başlatıldı.

Sayıştay’ın 2025 yılı denetimlerinde aşevi, yemek alımı ve Etimkent A.Ş. hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler sonrası "zimmet" suçundan yasal süreç başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediyesi'nden operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımız ile ilgili gözaltı ve arama kararı alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce belediyemiz teftiş müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K., 11 Eylül 2025 tarihinde belediyemiz ve şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yaptığı açıklamada, "Gözaltındaki isim daha önce görevden uzaklaştırılmıştır. Sürmekte olan adli işlemler, belediyemizce yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar kamuoyuna şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

