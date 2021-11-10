Euronews, tepki çeken ''Atatürk'' haberi için özür diledi

Euronews Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yayınladığı 'hastalık haberi' için bir özür yazısı paylaştı.

Euronews Türkçe'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hazırladığı haber, sosyal medyada gündem oldu. Atatürk'ün geçirdiği hastalıkların konu edinildiği haber, sosyal medyada "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi?" ifadeleriyle paylaşıldı. Söz konusu paylaşım büyük tepki çekerken, kurum daha sonra yaptığı bir açıklamayla özür diledi: "Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."