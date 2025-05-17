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Eurovision'un ''Seni özledik Türkiye'' videosuna önce alkış sonra tepki

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Türkiye'nin 13 yıldır katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasının bu yılki organizasyonunda yayınlanan "seni özledik Türkiye" videosunda kullanılan efekt büyük tepki çekti.

Türkiye'nin son olarak bundan 13 yıl önce 2012'de Can Bonomo katıldığı ancak 2013 yılından bu yana "oylama sistemi ve yapısal adaletsizlikler" gerekçesiyle katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasındaki Türkiye videosu dikkat çekti.

Eurovision 2025'in 2. yarı finali sırasında ekranlara yansıtılan "Türkiye seni özledik" başlıklı videoda Türk izleyicileri önce gururlandırsa da videoda yer alan İstanbul görüntüleri tartışmalara yol açtı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un incisi İstanbul Boğazı'nın doğal maviliği yerine çamurlu bir nehir gibi gösterildiği videoya özellikle sosyal medyada tepki yağdı.

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Etiketler türkiye video eurovision 2025 eurovision eurovision videosu seni özledik Türkiye istanbul boğazı
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