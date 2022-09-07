Ev Dekorasyonların Salon Şıklığı

Yaşam alanları kişilerin en rahat olması gerektiği ve kendini bulması gerektiği yerlerin başında gelir.

Yaşam alanları kişilerin en rahat olması gerektiği ve kendini bulması gerektiği yerlerin başında gelir. Bu nedenle de insanlar yaşam alanlarını özellikle de salonlarını dekore ederken kendilerinin en güvenli olmasını istedikleri şekilde dekore ederek kendi gözlerine güzel gelen şıklıkta bir dekorasyon örneği çıkartır.





Salon dekorasyonları veya diğer bir tanımlaması ile oturma odası dekorasyonları, genel anlamda evlerin çok kullanılan malzemelerinin bulunduğu alanlardır. Koltuk takımı, köşe koltuk gibi evlerdeki en can alıcı mobilyaların bulunduğu salon dekorasyonlarının hazırlanması için Belusso Mobilya, iç mimarlık hizmetini sizlere sunmaktadır.

İç Mimarlık Hizmeti ve Salon Dekorasyonu

Şık ve konforlu alanlarınların yaratılması adına ergonominin ve rahatlığın en üst seviyede olduğu oturma grupları üreten Belusso Mobilya, vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile sizlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda salon dekorasyonları oluşturmaktadır.

Koltuk takımı, köşe koltuk gibi en önemli mobilya gruplarını size özel olarak tasarlayan ve üreten Belusso, aynı zamanda da kullanmış olduğu birinci sınıf malzemelerle şıklığın yanı sıra konforu da mobilyalarında yansıtmaktadır.

Modern mobilya alanında dekorasyon projeleri üreten ve bunların yanı sıra da mobilya üretici olan Belusso Mobilya, alanında uzman iç mimar ve mimarlar ile salon dekorasyonundan oturma odası dekorasyonuna kadar her alanda sizlere yardımcı olmaktadır.





Modern Mobilyanın en Çok Tercih Edilen Adresi

Ramazan Macit tarafından kurulan Belusso Mobilya, kurulduğu günden beri Türkiye ve yurt dışına en çok mobilya gönderimi yapan firmalardan biri olmayı başarmış ve yüksek üretim kapasitesi sayesinde modern mobilya alanında kendini kanıtlamıştır.





Bir İstanbul mobilya üretici firması olan Belusso Mobilya; koltuk takımı, köşe koltuk ve oturma grupları gibi kategorilerde ön plana çıkaran İtalyan dekorasyonunu ve İtalyan mobilya tarzını ülkemize getirmeyi başarmış en önemli mobilya firmalarından biridir.

İstanbul Modoko’da mağazası bulunan Belusso mobilya’yı ziyaret ederek ürünleri ve iç mimarlık desteği hakkında detaylı bilgi alabilir veya iletişim bilgileri üzerinden firma ile iletişime geçerek hizmetlerini iç mimarlardan öğrenme fırsatı yakalayabilirsiniz.