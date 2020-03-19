Ev ekonominize destek olacak öneriler

Evde yemek pişirmek ev ekonominize büyük katkı sağlıyor. Herhangi bir restoranda yiyeceğiniz yemek için evde hazırladığınız yemeğin en az iki katı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Evde yemek pişirmeyi kolaylaştırmak için haftalık yemek planı ve mutfak alışverişi yapabilirsiniz. Çalışıyorsanız hafta sonu birkaç saatinizi ayırarak hafta içi yiyeceğiniz yemekleri pişirebilirsiniz.

Eğer yemekleri taze taze pişirmek istiyorsanız sadece ön hazırlık işlemlerini de yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışında oldukça popüler olan ve “meal prep” olarak adlandırılan ön hazırlık işlemi; yıkama, doğrama, haşlama, ön pişirme gibi işlemleri kapsıyor. Böylece yemeği pişirmek istediğinizde yapacağınız işlerin yarısından fazlası zaten tamamlanmış olduğundan zaman kazanıyorsunuz. Siz de kendiniz için en uygun yöntemi bularak evde daha çok yemek pişirebilir, sadece hafta içi dahi evde yediğinizde elle tutulur bir kar elde ettiğinizi görebilirsiniz.

Kullanmadığınız Eşya ve Kıyafetleri Satın

İki yıldır askıda duran ve elinizin hiç gitmediği kabanı, çok beğendiğiniz ama ayağınızı vuran şık topuklu ayakkabıları, bir hevesle alıp kenara attığınız olta takımını ve kullanmadığınız diğer tüm eşyaları elden çıkarmaya ne dersiniz? Son zamanlarda pek çok uygulama, kullanmadığınız eşyaları sadece birkaç dakika içerisinde satışa çıkarmanıza ve kısa zamanda da satmanıza yardımcı oluyor.

Bu tip uygulamalardan da destek alarak kullanmadığınız eşyaları, kıyafetleri, aksesuarları satışa çıkarabilir, kazancınızı birikim hesabınıza aktarabilirsiniz. Elden çıkardığınız ürünler sayesinde evdeki gereksiz eşya kalabalığından da kurtulabilirsiniz.

Fatura Tutarlarını Düşürmeye Çalışın

Elektrik, doğal gaz, su, telefon gibi faturaların her birinden yapacağınız küçük tasarruflar, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bu nedenle bu giderleri azaltmak için uzmanların önerdiği tasarruf yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Örneğin kombinizi tasarruf etmek için açıp kapatmak yerine belli bir seviyede tutup hem evinizi daha iyi ısıtıp hem de daha az para ödeyebilirsiniz. Elektrikli aletlerini kullanmıyorken fişten çıkarmak, suyu gereksiz yere akıtmamak, bulaşık makinesine koyduğunuz eşyaları yıkamadan yerleştirmek gibi pek çok küçük adım fatura tutarlarını azaltacak küçük adımlar arasında.

Gelir ve Giderlerinizi Kontrol Altına Alın

Ev ekonomisi yapmanın belki de en temel adımlarından biri de gelir ve giderleri kontrol altına alıp ne kazandığını da ne harcadığını da net şekilde bilmek. Bunun için dilerseniz bir defter tutabilir, Excel dosyası oluşturabilir ya da mobil uygulamalardan destek alabilirsiniz. Daha ilk ayda gereksiz harcamalarınızı görüp bir sonraki ay bu harcamaları azaltmaya çalışabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi hesaplarken bir yandan da aylık ne kadar birikim yaptığınızı görmeniz de önemli. Bunun için de benzer şekilde bir düzen oluşturarak birikimlerinizi yönetebilirsiniz.

Kaliteli ve Uzun Ömürlü Ürünler Satın Alın

Tasarruf yapmak sadece uygun fiyatlı ürünler satın almak anlamına gelmiyor. Ev ekonominize asıl destek olacak ürünler; kaliteli, dayanıklı, buna bağlı olarak da uzun ömürlü olmalı. Böylece fön makinesinden buzdolabına, kabandan ayakkabıya pek çok ürünü sık sık değiştirmek zorunda kalmaz ve fazladan masraf yapmazsınız.

Peki, kaliteli ürünleri nasıl daha uygun fiyata satın alabilirsiniz? İndirim ve kampanya dönemleri uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyata satın almanıza olanak tanıyor. Ayrıca markaların online mağazaları ya da mobil uygulamaları için hazırladıkları kupon kodları da pek çok avantaj sunarak ev ekonominize katkıda bulunuyor.

Kaynak: https://kupon.net