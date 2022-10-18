Ev sahibi kilidi değiştirince sokakta kaldılar

İstanbul Arnavutköy'de kiracısı olan yaşlı çifti evinden çıkarmak isteyen ev sahibi, çift dışarıda olduğu sırada dairenin giriş kapısının kilidini değiştirdi. Akşam eve gelen yaşlı çift, daireye giremeyince gözyaşı dökerek polisten yardım istedi. Evlerinden zorla çıkarıldığını iddia eden çift, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre 3 yıldır kiracı olarak yaşadıkları evden, ev sahibinin evi sattığı için çıkarılmak istenen D. çifti, ev sahibinden yeni bir ev bulabilmek için süre istedi. Kış ayı yaklaşırken kiralık ev bulamayacaklarını düşünen Altıparmak D. ve eşi Ayşe D., ev sahiplerinden yaz ayına kadar süre istedi. Dün akşam saatlerinde dolaşmaya çıkan çift evlerine döndüklerinde anahtarları ile evlerinin kapısını açamadıklarını gördü. Kapı kilidinin değiştirildiğini anlayan D. çifti neye uğradığını şaşırdı. Karanlığın çökmesi ve soğuk havayla birlikte sokakta kalan yaşlı çifti o halde gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İçerisinde tüm eşyalarının bulunduğu evlerine giremeyen Altıparmak ve Ayşe D., yaşadıklarını göz yaşları eşliğinde anlattı.

KİRAMIZI ÖDÜYORDUK, EVİ SATTIKLARINI SÖYLEYİP BİZİ KAPI DIŞARI ETTİLER

Yaşadıklarını anlatan 84 yaşındaki Altıparmak D., "Biz eve geldik içeriye girmeye çalıştık ama giremedik her şeyimiz içeride, biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Ben 1938 doğumluyum eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi satmış ev sahibimiz, bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık. Eşyalarımız içeride kaldı. Her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar bilmiyorum bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" dedi.

YAŞLI KADIN, DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ayşe D. ise, "Biz dedik ki dolandık ev bulamadık yapmayın yaza kadar kiramızı verelim oturalım bir şey demeyin dedim. Beni yere attılar, ayağım çok ağrıyor, kırılmış gibi uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık, geri geldiğimizde kapımızı açamadık, kapımızı açın dedik açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok, eşimle beraber yaşıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine yaşlı çiftin evinin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çifti şikayetçi olmaları üzerine polis merkezine götürdü.

DHA