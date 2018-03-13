İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit
Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 askerimiz şehit
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
Uber şoförlerine ve yolcularına ceza yağdı
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
O mumyanın sırrı ortaya çıktı !
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
WhatsApp'ta söylediğiniz yalanlar deşifre oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Mart 2018 16:10

Ev sahibi kirayı isteyince ateşe verdi !

Bursa'da bir sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemeği belirtilen bir kişi, ev sahibine kızıp daireyi ateşe verdi.

Ev sahibi kirayı isteyince ateşe verdi !
A+ A-

Bursa’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen ev sahibine kızıp daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydır hem kirayı hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi Zafer Erol, İ.A.'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı. 

Yangın sırasında 4'üncü katta mahsur kalanlar, itfaiyenin yangın merdiveni olmayınca tahliye edilemedi. Bu nedenle itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. 

Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 

site , ev , ev sahibi , kira
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM