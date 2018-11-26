THY yeni yılda yüzlerce personel alacak
THY yeni yılda yüzlerce personel alacak
Yeni yılda tatil hayali kuranlara kötü haber
Yeni yılda tatil hayali kuranlara kötü haber
İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler
İstanbul'daki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler
Dolar/TL son 3,5 ayın en düşüğünde
Dolar/TL son 3,5 ayın en düşüğünde
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Kim Milyoner Olmak İster'de tepki çeken soru
Kim Milyoner Olmak İster'de tepki çeken soru
Benzin ve motorinde büyük indirim !
Benzin ve motorinde büyük indirim !
Herkesi ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te ! 1.250 TL ceza geliyor
Herkesi ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te ! 1.250 TL ceza geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Kasım 2018 13:17

Ev ve çeyiz teşviğine rekor talep

Devlet, 2016’da başlatılan ‘konut hesabı’ uygulaması kapsamında, şimdiye kadar konut sahibi olamamış ailelerin, ilk defa ev sahibi olabilmelerini teşvik ediyor.

Ev ve çeyiz teşviğine rekor talep
A+ A-

Devlet katkısında üst limit 20 bin TL. 27 yaşından önce evlilik hazırlığı yapan da bankada ‘çeyiz hesabı’ açtırabiliyor.

En az 3 yıl bu hesaba düzenli ödeme yapan, evlendikten sonra 6 ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. devlet katkısında üst limit 7500 lira.

BANKANIZA BAŞVURUN

Yardımı alabilmek için bankanızın şubesine başvurmanız gerekiyor. Ayrı ayrı ‘konut’ ile ‘çeyiz’ hesapları açmalısınız ve bu hesaplara ödemenizi 3 yıl boyunca düzenli olarak yapmalısınız.

‘Çeyiz hesabı’nda bu yıl eylül ayı itibarıyla 22 bin kişinin 67 milyon TL, konut hesabında ise 15 bin kişinin 105 milyon TL mevduatı birikti. Bu kişilere destek ödemesi ise 2019’da yapılacak.

7500 lira: Çeyiz hesabında azami devlet katkı tutarı

20 bin lira: Konut katkısı

55 bin lira: Çiftler bu imkanlardan ayrı ayrı yararlanırsa alacakları tutar

çeyiz desteği , konut hesabı , yatırım , banka , birikim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM