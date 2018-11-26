Ev ve çeyiz teşviğine rekor talep

Devlet katkısında üst limit 20 bin TL. 27 yaşından önce evlilik hazırlığı yapan da bankada ‘çeyiz hesabı’ açtırabiliyor.

En az 3 yıl bu hesaba düzenli ödeme yapan, evlendikten sonra 6 ay içinde başvurarak devlet katkısı alıyor. devlet katkısında üst limit 7500 lira.

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Yardımı alabilmek için bankanızın şubesine başvurmanız gerekiyor. Ayrı ayrı ‘konut’ ile ‘çeyiz’ hesapları açmalısınız ve bu hesaplara ödemenizi 3 yıl boyunca düzenli olarak yapmalısınız.

‘Çeyiz hesabı’nda bu yıl eylül ayı itibarıyla 22 bin kişinin 67 milyon TL, konut hesabında ise 15 bin kişinin 105 milyon TL mevduatı birikti. Bu kişilere destek ödemesi ise 2019’da yapılacak.

7500 lira: Çeyiz hesabında azami devlet katkı tutarı

20 bin lira: Konut katkısı

55 bin lira: Çiftler bu imkanlardan ayrı ayrı yararlanırsa alacakları tutar